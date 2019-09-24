Кокорину пришлось заплатить 30 тысяч за штрафы жены

Пока нападающий сине—бело—голубых отбывал срок за драку, его супруга нарушила ПДД более 40 раз, в общей сложности на 30 тысяч рублей.

Как стало известно, во время заключения Александра Кокорина за рулем автомобилей, зарегистрированных на имя спортсмена, находилась его гражданская жена, Дарья Валитова. Управляя дорогими иномарками, супруга футболиста не заботилась о соблюдении правил дорожного движения.

Как сообщают РИА Новости, ссылаясь на телеграм-канала Mash, жена Кокорина превышала скорость, выезжала на полосу движения общественного транспорта и не соблюдала указания дорожных знаков. В итоге сумма более чем 40 штрафов составила тридцать тысяч рублей. После выхода из колонии футболист сразу же их оплатил.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что несмотря на официальное отстранение Кокорина Российским футбольным союзом, Семак продолжит тренировки с ним.