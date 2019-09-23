Семак будет тренировать Кокорина, несмотря ни на что

Футболисту отказали в регистрации на матчи, но он все равно будет готовиться к следующему сезону.

Нападающий «сине-бело-голубых» Александр Кокорин покинул колонию в начале сентября 2019 года. Он тут же подписал контракт с «Зенитом» и его попытались зарегистрировать на матчи, но Российский футбольный союз выступил против. Главный тренер клуба Сергей Семак раскритиковал это решение в своем Instagram, заявив, что оно несправедливое. Затем он удалил пост, извинившись. Семак отметил, что все не так просто, как показалось сначала.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подчеркнул, что это никак не помешает тренироваться Кокорину, передает ТАСС. Так что нападающий будет готовиться к будущему сезону. Ему разрешат выйти на поле с 22 января 2020 года.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что после выхода из колонии Кокорин поужинал на 73 тысячи рублей. Однако в ресторане сделали скидку знаменитому посетителю и чек стал на 20% меньше.