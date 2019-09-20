После выхода из колонии Кокорин поужинал на 73 тысячи рублей

Футболист «Зенита» Александр Кокорин отметил свое освобождение ужином в центре Москвы, который обошелся в 73 тысячи рублей.

Тот факт, что он снова свободный человек, нападающий «Зенита» отпраздновал с размахом. Встретившись с друзьями, спортсмен и его супруга отправились в заведение «Шеф», располагающееся на Кутузовском проспекте, в центре Москвы. Компания не скупилась на блюда, итоговый чек банкета составил более семидесяти тысяч рублей.

Однако в ресторане сделали скидку знаменитому посетителю и чек стал на 20% меньше. После посиделок в ресторане, как сообщает Mash, футболист пообщался с «Зенит-ТВ», отправился в бутик Louis Vuitton, и совершил прогулку по центру Москвы.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что Александр Кокорин еще пять месяцев не появится на футбольном поле.