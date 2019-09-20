Кокорин не выйден на поле 5 месяцев, Семак в гневе

Российский футбольный союз отказал в регистрации Александра Кокорина как игрока «Зенита». На поле он не выйдет в ближайшие пять месяцев.

Петербургский клуб не успел зарегистрировать футболиста до 16 сентября. В Комитете РФС по статусу игроков отметили, что дело Кокорина было уникальным и сложным. В некоторых случаях исключения о регистрации вне установленного периода допускаются. Однако, рассмотрев дело, комитет принял решение не делать исключения для Кокорина.

Главный тренер «Зенит» Сергей Семак к решению РФС отнесся с негодованием. В своем инстаграм он написал, что отказ Кокорину несправедлив и критически высказался о футбольном союзе.

Позднее Семак удалил пост и извинился, заявив, что информация требует более тщательного изучения и проверки.

«На данный момент Саша остался вне регистрации на сезон, пытаюсь понять по какой причине», — написал он.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Кокорин прибыл в расположение «Зенита».