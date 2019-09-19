Для Кокорина после медосмотра составят программу тренировок в «Зените»

Нападающий Александр Кокорин прибыл в расположение петербургского «Зенита». Ему необходимо пройти углубленное медобследование.
По итогам медосмотра для Кокорина будет разработана программа индивидуальных занятий, сообщает «Спорт Экспресс».
Как ранее сообщала Gazeta.SPb, к тренировкам 28-летний форвард вернется уже в конце этой недели. Руководство «Зенита» дало спортсмену небольшую отсрочку для того, чтобы он уладил дела.
Контракт с сине-бело-голубыми Александр Кокорин подписал 16 сентября. Зарплата футболиста, по данным СМИ, будет в пять раз меньше обычной. В год он будет зарабатывать 800 тыс. евро. Доплатить «Зенит» готов, если Кокорин хорошо проявит себя на поле.
Напомним, Кокорин, его брат Кирилл и футболист Павел Мамаев отбывали наказание в колонии за участие в двух драках. На свободу они вышли по УДО 17 сентября.