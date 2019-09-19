Кокорин начнет тренировки в «Зените» в конце недели

Кокорин начнет тренировки в &#171;Зените&#187; в конце недели
Александр Кокорин. Фото: Вконтакте

Нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин приедет в Северную столицу и вернется к тренировкам уже через несколько дней.

На данный момент Кокорин находится в Москве, его возвращение в команду ждут в конце недели, сообщает «Спорт экспресс». Отмечается, что руководство футбольного луба дало спортсмену небольшую отсрочку для того, чтобы он уладил ряд личных дел в столице.

Кокорин подписал новый контракт с сине-бело-голубыми в тот же день, что и полузащитник Павел Мамаев, 17 сентября. Оба футболиста были осуждены за драки, которые они устроили в октябре прошлого года после того, как отметили юбилей своей дружбы — 10 лет. В результате потасовок пострадали три человека.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в «Зените» рассказали о зарплате Кокорина. Футболисту заплатят в пять раз меньше, чем обычно, но все равно довольно много.

"Зенит" александр кокорин спорт футбол
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