В «Зените» рассказали о зарплате Кокорина

Футболисту заплатят в пять раз меньше, чем обычно, но все равно довольно много.

Об этом стало известно сегодня, 18 сентября. Обо всем сообщает ФАН, ссылаясь на собственные источники. Нападающий петербургского клуба «Зенит» Александр Кокорин вышел из тюрьмы по УДО и подписал контракт с «сине-бело-голубыми». Согласно ему, зарплату футболисту сократили в пять раз – в год он будет зарабатывать 800 тысяч евро. Руководство готово доплатить, если Кокорин хорошо проявит себя на поле.

Напоминаем, что игрок угодил в СИЗО в октябре 2018 года. В последний раз в составе «Зенита» он играл седьмого числа. Все это время он находился в тюрьме, откуда его выпустили за хорошее поведение с положительной рекомендацией по УДО.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что жена Новосельцева сравнила супруга с Кокориным. Катерина Кейру считает, что скандал, связанный с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, меркнет на фоне того, что происходит в ее жизни.