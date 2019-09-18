Жена Новосельцева сравнила супруга с Кокориным

Женщина считает, что нет никого хуже защитника «Сочи», который бросил ее беременную.

Об этом стало известно сегодня, 18 сентября. Обо всем девушка рассказала в разговоре со Sport24. Катерина Кейру считает, что скандал, связанный с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, меркнет на фоне того, что происходит в ее жизни. Жена Ивана Новосельцева, защитника «Сочи», считает, что самый ужасный поступок совершил ее супруг. Никто из игроков не стал бы бросать собственного ребенка, а Новосельцев, говорит Кейру, смог.

Она отметила, что нет никакого правосудия и заседания по их делу постоянно переносят. Тем не менее, Кейру не собирается опускать руки.

Напоминаем, что Иван Новосельцев ушел от жены, когда она была беременна. Нажитое имущество он переписал на каких-то людей – Кейру осталась одна.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что СМИ раскрыли доходы Кокорина по новому контракту с «Зенитом». Футболист получит больше двух миллионов евро.