СМИ раскрыли доходы Кокорина по новому контракту с «Зенитом»

СМИ раскрыли доходы Кокорина по новому контракту с &#171;Зенитом&#187;
Кокорин вернулся в "Зенит". Фото: скриншот VK

Футболист получит больше двух миллионов евро.

Об этом стало известно во вторник, 17 сентября. Обо всем сообщает RT, ссылаясь на собственные источники. Нападающий «сине-бело-голубых» Александр Кокорин заключил контракт с клубом сразу после освобождения из тюрьмы. Руководство «Зенита» дало шанс провинившемуся игроку и надеется, что он быстро придет в форму. В клубе отметили, что Кокорина освободили за хорошее поведение и с положительное характеристикой, что дают надежду думать, что он исправился.

Согласно соглашению, рассчитанному до конца сезрна-2019/20, он заработает более двух миллионов евро.

Напоминаем, что Кокорин, его брат и футболист «Краснодара» Павел Мамаев покинули колонию 17 сентября.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Кокорин может на полгода стать игроком «Сочи». Контракт с ним планируется заключить на полгода, пишет «Чемпионат». За это время он наберет необходимую форму, чтобы вернуться в состав сине-бело-голубых. Перейти в «Зенит» Кокорин, по слухам, может уже зимой.

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