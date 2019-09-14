Кокорин может на полгода стать игроком «Сочи»

Кокорин может на полгода стать игроком &#171;Сочи&#187;
Александр Кокорин. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин может стать игроком футбольного клуба «Сочи».

Контракт с ним планируется заключить на полгода, пишет «Чемпионат». За это время он наберет необходимую форму, чтобы вернуться в состав сине-бело-голубых. Перейти в «Зенит» Кокорин, по слухам, может уже зимой.

Срок соглашения с «Зенитом» у Кокорина истек в июне 2019 года. Сейчас он является свободным агентом, а значит может быть дозаявлен вне трансферного окна..

Напомним, 6 сентября Алексеевский райсуд Белгородской области принял решение о досрочном освобождении Кокорина. Ожидается, что из колонии он, его брат Кирилл и футболист Павел Мамаев выйдут 17 сентября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак хочет возвращения Кокорина в состав команды.

александр кокорин зенит новости спб сочи футбол
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Номинированный на Оскар режиссер Бронзит ответит на вопросы в Петербурге
Петербуржцы услышали звуки ночной перестрелки со стороны Тихорецкого
В РПЦ рассказали, сколько зарабатывают священики
Сноуден хочет уехать из России и получить убежище во Франции
Кокорин может на полгода стать игроком «Сочи»
Российские туристы пострадали в Турции во время полета на парашюте
Помпео обвинил Иран в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии
ЦРУ планировало отправлять голубей-шпионов в Ленинград