Семак хочет вернуть Кокорина в «Зенит»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак признался, что очень хочет возвращения Александра Кокорина в состав команды.

Такой позиции Семак, по его словам, придерживается с самого начала.

«Этот игрок — один из лучших в России, и иметь такого футболиста в команде — мечта любого тренера», — сказал специалист.

Главный тренер «Зенита» отметил, что сейчас у Кокорина нет контракта и решать, что делать дальше, он должен сам. Однако его возвращения в «Зенит» Семак как тренер хочет уже давно.

Напомним, Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября принял решение о досрочном освобождении Александр Кокорина. Сейчас спортсмен отбывает наказание в исправительной колонии за участие в двух драках в октябре 2018 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что руководство «Зенита» планирует встретиться с Кокориным после его освобождения.