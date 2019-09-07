Руководство «Зенита» обсудит с Кокориным планы на будущее

Руководство петербургского «Зенита» планирует встретиться с футболистом Александром Кокориным после его выхода из колонии. Спортсмен решением суда будет досрочно освобожден.

Решение Алексеевского суда Белгородской области вступит в силу через десять дней после принятия. Ориентировочно, колонию Александр Кокорин покинет 17 сентября.

«После этого руководство клуба встретится с Александром, поговорит о его планах. В данный момент Кокорин является свободным агентом», — приводит слова представителя пресс-службы «Зенита» РИА Новости.

Ранее о планах встретиться с Кокориным рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Он намерен поговорить с футболистом в ближайшее время.

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отбывают наказание в исправительной колонии за участие в двух драках. В октябре 2018 года они вступили в конфликт с водителем журналистки Первого канала Виталием Соловчуком и чиновником Минпромторга Денисом Паком.