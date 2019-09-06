Суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева выпустили по УДО. Такое решение вынес Алексеевский суд Белгородской области.

Гос. орган рассмотрел дело на территории исправительной колонии №4 местного УФСИН, где спортсмены отбывали наказание. Решение прокомментировал Валерий Максименко, замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний.

По информации «Интерфакс», Максименко заявил, что они этого заслужили. Он также добавил, что в результате пребывания в колонии, на территории многое изменилось. В СИЗО устанавливают спортплощадки, многие заключенные бросили курить и начали заниматься спортом, уменьшилось число нарушений.

Спортсмены получили сроки по делу о драках и хулиганстве в Москве 8 мая. В октябре прошлого года нападающий «Зенита» Кокорин и его младший брат Кирилл, вместе с полузащитником «Краснодара» Мамаевым и футболистом любительской лиги Протасовицким стали участниками двух потасовок в центре Москвы.

Фигуранты признали вину частично. На условно-досрочное освобождение подали в начале прошлого месяца.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что футболисты рассчитывали на УДО.