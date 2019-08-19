Суд рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении Кокорина и Мамаева

Слушание состоится 6 сентября. Футболисты находятся под стражей с октября прошлого года.

Об этом стало известно сегодня, 19 августа. Обо всем сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источники среди представителей суда. Дело рассмотрит Алексеевский районный суд в Белгородской области уже шестого сентября. Игрок «Зенита», его брат, а также игрок «Краснодара» просят об условно-досрочном освобождении.

«Рассмотрение материалов по ходатайству об УДО Александра Кокорина назначено на 6 сентября в 9:00, Кирилла Кокорина (брата футболиста — ИФ) — в 10:00, Павла Мамаева — в 11:00»,

— говорится в тексте.

Напоминаем, что Кокорин и Мамаев сидят в тюрьме, так как их признали виновными в двух драках в центре Москвы. Они напали на водителя Первого канала, а также на директора одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака. Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Кокорин стал лучшим в матче исправительных колоний.