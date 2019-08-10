Кокорин стал лучшим в матче исправительных колоний

Кокорин стал лучшим в матче исправительных колоний
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: Instagram

Со счетом 4:2 победила команда исправительной колонии, в которой содержится футболист.

Сегодня стали известны итоги проведенных футбольных матчей между исправительными колониями. Как сообщает Piter.TV и другие СМИ, лучшим футболистом стал Кокорин.

Напомним, что спортсмен находится в колонии №4. Колонию представила команда под названием «Золой лев», в ее состав входят Кокорин и Мамаев. «Золотой лев» победил клуб ПФЛ «Салют» со счетом 4:2.

Как ранее стало известно, футболисты находятся в одинаковых условиях с остальными заключенными. Зарплата спортсменов составляет 11 тысяч 200 рублей, а в их обязанности входит упаковка костюмов в течение 8 часов в смену.

Ранее GazetaSPB сообщила о том, что Кокорин и Мамаев снова играют в футбол.

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