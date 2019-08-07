Кокорин и Мамаев снова сыграют в футбол

Осужденные игроки «Зенита» и «Краснодара» выступят за тюремную команду.

Об этом стало известно сегодня, 7 августа. Обо всем сообщает пресс-служба ФК «Салют Белгород». Уточняется, что матч состоится в исправительной колонии №4. Александр Кокорин и Павел Мамаев станут частью команды «Золотой лев». Футболисты выйдут на поле 10 августа спустя длительный перерыв.

Кокорин до этого жаловался на состояние своего колена, так что ему будет полезна любая активность.

Напоминаем, что игроки сидят в тюрьме, так как их признали виновными в хулиганстве. От рук футболистов пострадало несколько человек. Кокорину назначили наказание в виде лишения свободы на год и шесть месяце, а Мамаеву – на полтора года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Кокорин и Мамаев просят об условно-досрочном освобождении. Специалисты считают, что есть все шансы, что их отпустят. Так, член Совета по правам человека при президенте отметил, что СПЧ готов помогать игрокам, если они к ним обратятся.