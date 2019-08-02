Кокорин и Мамаев просят об условно-досрочном освобождении

Мамаев и Кокорин. Фото: Sport-express| Василий Маметьев
Мамаев и Кокорин. Фото: Sport-express| Василий Маметьев

Прошения уже поданы, но дата их рассмотрения пока не назначена.

Об этом стало известно сегодня, 2 августа. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные, поступившие от Алексеевского суда Белгородской области.

Об условно-досрочном просят не только футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, но также брат «сине-бело-голубого». Специалисты считают, что есть все шансы, что их отпустят. Так, член Совета по правам человека при президенте отметил, что СПЧ готов помогать игрокам, если они к ним обратятся.

«Надо освобождать»,

— считает он.

Напоминаем, что Кокориных и Мамаева признали виновными в избиении водителя ведущего Первого канала, а также главы департамента Минпромторга. Им назначили наказание в виде лишения свободы – Павел должен отсидеть в тюрьме год и пять месяцев, а Александр и Кирилл – полтора года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Кокорин и Мамаев будут работать в швейном цеху за 9 тысяч рублей.

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