Кокорин и Мамаев будут работать в швейном цеху за 9 тысяч рублей

Футболисты займутся производством одноразовых костюмов.

Об этом стало известно 21 июля. Кокорин и Мамаев дали интервью для телеканала «Россия». Осужденные футболисты рассказали, что в колонии им предстоит работать в швейном цеху. За работу им будут платить девять тысяч рублей. Они отметили, что нахождение в колонии стало для ним важным жизненным уроком. Кокорин отметил, что в СИЗО он не совсем осознавал свою вину, а в тюрьме он действительно «понимает, что должен делать» и исправляется.

Напоминаем, что игроки «Краснодара» и «Зенита» стали участниками двух драк в Москве, в результате которых пострадали три человека. Мамаева приговорили к 1 году и 5 месяцам колонии, а Кокорину предстоит отсидеть на месяц больше.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Кокорин и Мамаев этапированы в колонию. У них будет возможность играть в футбол, так как там есть специальное поле. Это хорошо, ведь «сине-бело-голубому» необходимы нагрузки, чтобы его колено больше не болело.