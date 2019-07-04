Кокорин и Мамаев этапированы в колонию

Мамаев и Кокорин. Фото: Sport-express| Василий Маметьев
Мамаев и Кокорин. Фото: Sport-express| Василий Маметьев

У них будет возможность играть в футбол, так как там есть специальное поле.

Об этом стало известно сегодня, 4 июля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на УФСИН по Москве. В пресс-службе отметили, что футболистов перевезли из СИЗО в окончательное место пребывания, но в какую именно колонию – не уточняется. Говорится лишь, что они находятся в Белгородской области. В тюрьме есть футбольное поле, так что в свободно время Кокорин и Мамаев смогут тренироваться. Это хорошо, ведь «сине-бело-голубому» необходимы нагрузки, чтобы его колено больше не болело.

Напоминаем, что Кокорина отпускали на реабилитацию в больницу, где он провел несколько дней. Состояние здоровья заключенного в последнее время ухудшалось – он жаловался на боли.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО. По словам Кокорина, никто в жизни не застрахован от ошибок, но самое главное сделать правильные выводы и не сдаваться. Также футболист поблагодарил клуб «Зенит» за предоставленных ему врачей.

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