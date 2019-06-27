Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО.

«Спасибо вам большое за понимание, поддержку, сопереживание, за многочисленные письма. За то, что не бросили и не отказались от меня и моих друзей», — цитирует РИА Новости слова из письма футболиста.

По словам Кокорина, никто в жизни не застрахован от ошибок, но самое главное сделать правильные выводы и не сдаваться. Также футболист поблагодарил клуб «Зенит» за предоставленных ему врачей.

«Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание. Спасибо клубу «Зенит» за врачей и отношение ко мне», — пишет Кокорин .

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Кокорин будет отбывать срок в колонии с братом. Братьям предстоит отсидеть в тюрьме 1 год и 6 месяцев. Их, а также Павла Мамаева из «Краснодара» обвинили в умышленном причинении легкого вреда здоровью.