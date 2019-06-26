Кокорин будет отбывать срок в колонии с братом

Родственников соединят в месте лишения свободы.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. Обо всем сообщают РИА Новости со ссылкой на свои источники. Пока, правда, непонятно, когда именно Александр и Кирилл Кокорины сменят колонию.

Уточняется, что о своем желании отбывать срок в одной колонии с братом заявил «сине-бело-голубой». Адвокат смог собрать все необходимые документы, прошение уже удовлетворили, остается только ждать.

Напоминаем, что братьям предстоит отсидеть в тюрьме 1 год и 6 месяцев. Их, а также Павла Мамаева из «Краснодара» обвинили в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что гендиректор ФК «Зенит» рассказал о будущем Кокорина в клубе. По словам Медведева, говорить о каких-либо действиях в отношении Александра можно будет только после того, как он выйдет из тюрьмы. Коллеги футболисты тем временем ждут его возвращения – Дзюба даже писал Кокорину письма, используя тюремный сленг.