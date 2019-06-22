Гендиректор ФК «Зенит» рассказал о будущем Кокорина в клубе

Александр Медведев. Пресс-служба ОАО «Газпром»
Александр Медведев. Пресс-служба ОАО «Газпром»

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал возможное продление контракта с бывшим игроком «сине-бело-голубых» Александром Кокориным.

По словам Медведева, говорить каких-либо действиях в отношении Александра можно будет только после того, как он выйдет из тюрьмы.

«Человек пока находится в СИЗО, потом должен последовать в колонию. Затем будут какие-то решения», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Московский городской суд оставил без изменения сроки заключения футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Приговор вступил в законную силу. Александра Кокорина приговорили к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин пока не сможет использовать возможность условно-досрочного освобождения (УДО).

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