Александр Кокорин не сможет покинуть колонию по УДО

Адвокат Кокорина прокомментировал ситуацию с УДО. Фото: Александр Кокорин/ ВК
Адвокат Кокорина прокомментировал ситуацию с УДО. Фото: Александр Кокорин/ ВК

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин пока не сможет использовать возможность условно-досрочного освобождения (УДО). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на адвоката футболиста Андрея Ромашова.

По его словам, процедура УДО может быть применена только по истечению шестимесячного срока задержания в колонии, когда осужденный покажет, что встал на путь исполнения.

«Написать на УДО они могут, но им откажут», — добавил Ромашов.

Напомним, что 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на срок 1 год и 6 месяцев, игрока ФК «Краснодар» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Дзюба рассказал о письмах для Кокорина. Футболист использовал в своих посланиях тюремный жаргон.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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