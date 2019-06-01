Дзюба рассказал о письмах для Кокорина

Футболист использовал в своих посланиях тюремный жаргон.

Об этом стало известно 31 мая. О письмах для Александра Кокорина нападающий «Зенита» рассказал в интервью для «Спорт-Экспресс». Артем Дзюба вспомнил, что отправил коллеге несколько посланий – в каждом футболист спрашивал, как у него дела.

«Писали нормально, но добавляли какие-то словечки жаргонные – «вечер в хату», еще что-нибудь»,

— смеется игрок, отмечая, что заключенный отвечал тем же.

Дзюба считает, что у Кокорина есть все шансы вернуться после освобождения в футбол. Также он предположил, что пока что Кокорин и Мамаев не чувствуют себя по-настоящему виноватыми в случившемся. Дзюба убежден, что пример футболистов должен сказать о многом остальным – мол, нельзя себя так вести.

В интервью Дзюба также рассказал о том, что посмотрел все серии последнего сезона «Игры престолов». Он назвал подвиг Арьи Старк комедией, а также заявил, что ему не понравилась битва с белыми ходоками.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Артем Дзюба вспомнил, как россияне не верили в сборную России во время ЧМ-2018.