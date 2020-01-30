В Керчи уволили чиновниц, подаривших батоны блокадницам

В Керчи уволили чиновниц, подаривших батоны блокадницам
Фото: Pixabay

Женщины ушли с должностей после скандала в соцсетях.

Об этом стало известно сегодня, 30 января. Обо всем сообщается в Telegram-канале «Единая Россия. Официально». В Керчи две чиновницы решили подарить хлеб блокадникам Ленинграда. Информация угодила в социальные сети и вызвала бурю негодования – пользователей возмутил странный презент. Чиновниц обвинили в проявлении неуважения к ветеранам. В результате женщинам пришлось уволиться.

«Все это раскрутили, как будто это какие-то подачки нищенские. Это не хлеб, это караимские пироги ручной работы с мясом и картофелем!»,

— заверила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге почти 6 тысяч блокадников остались без социального такси. Выяснилось, что 5,6 из 74 тысяч блокадников, проживающих в Петербурге, не имеют инвалидности, а значит — права на социальное такси.

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