В Петербурге почти 6 тысяч блокадников остались без социального такси

Выяснилось, что 5,6 из 74 тысяч блокадников, проживающих в Петербурге, не имеют инвалидности, а значит — права на социальное такси.

На обеспечение всех жителей блокадного Ленинграда правом пользования соцтакси у городского бюджета нет средств. Внимание на эту ситуацию обратила пресс-секретарь управления ФАС по Петербургу Марина Нериновская в своем Facebook. Выяснилось, что её свекр, переживший блокаду, не имеет возможности заказать социальное такси.

Обращения в органы власти не дали результата. Глава петербургского комитета по соцполитике Александр Ржаненков объяснил, что на обеспечение этой услугой всех ветеранов-блокадников у города нет средств. При этом, отмечет Нериновская, социальное такси не является бесплатным: льготы от властей оплачивают лишь часть поездки. «Да и цена не очень-то льготная, если честно», — добавляет чиновница.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов и Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с днем окончательного снятия блокады Ленинграда.