Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с днем освобождения от блокады

Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с днем освобождения от блокады
Вячеслав Макаров и Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Ровно 76 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. С годовщиной петербуржцев поздравили губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

«27 января – священная дата для всех жителей нашего города. Наш, Ленинградский День Победы!», — отмечается в поздравлении.

Макаров и Беглов пожелали ветеранам, блокадникам и жителям Петербурга крепкого здоровья, добра, благополучия и мирного неба над головой. Совместное поздравление опубликовано на сайте Администрации Петербурга.

Они подчеркнули, что всегда будут помнить о миллионах людей, отдавших жизни ради спасения Ленинграда, мира и счастья будущих поколений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в киноцентре «Дом кино» 27 января впервые покажут документальный фильм-расследование «Архитектура блокады».

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