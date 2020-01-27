Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с днем освобождения от блокады

Ровно 76 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. С годовщиной петербуржцев поздравили губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

«27 января – священная дата для всех жителей нашего города. Наш, Ленинградский День Победы!», — отмечается в поздравлении.

Макаров и Беглов пожелали ветеранам, блокадникам и жителям Петербурга крепкого здоровья, добра, благополучия и мирного неба над головой. Совместное поздравление опубликовано на сайте Администрации Петербурга.

Они подчеркнули, что всегда будут помнить о миллионах людей, отдавших жизни ради спасения Ленинграда, мира и счастья будущих поколений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в киноцентре «Дом кино» 27 января впервые покажут документальный фильм-расследование «Архитектура блокады».