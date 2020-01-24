В Доме кино покажут документальный фильм «Архитектура блокады»

В киноцентре «Дом кино» 27 января состоится премьерный показ документального фильма-расследования «Архитектура блокады». Выход картины приурочен к 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Режиссером и сценаристом фильма выступил Максим Якубсон. «Архитектура блокады» рассказывает о подвиге ленинградцев, работе архитекторов и альпинистов в военные годы, маскировке города и сохранении памятников.

Участие в фильме приняли жители и защитники блокадного Ленинграда, их потомки и современные исследователи. В том числе, архитектор Никита Явейн, скульптор Григорий Ястребенецкий и архимандрит Александр (Федоров).

Продолжительность картины составляет 120 минут. Начало показа в 19:00. Вход свободный.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из федерального бюджета Германии в качестве гуманитарной помощи блокадникам Ленинграда выделят 12 млн евро.