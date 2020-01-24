Германия выделит 12 миллионов евро на поддержку блокадников Ленинграда

Германия выделит 12 миллионов евро на поддержку блокадников Ленинграда
При лютеранской церкви св. Петра и Павла (Петрикирхе) с 1993 гоад действует Русско-немецкий центр встреч. Фото: Baltphoto

Из федерального бюджета Германии в качестве гуманитарной помощи блокадникам Ленинграда выделят 12 миллионов евро.

О субсидии представители МИД Германии и России договорились еще в прошлом году, на 75-летней годовщине снятия блокады. Планируется, что большая часть из выделенных 12 миллионов евро будет вложена в развитии Госпиталя ветеранов всех войн в Петербурге. При этом медцентр получит помощь не деньгами, а сразу оборудованием и техникой.

Другая часть денег, — до 10%, пишет «Коммерсантъ», — будет направлена на создание в Северной столице Центра встреч для российской и немецкой общественности, основной площадкой которого станет Петрикирхе на Невском проспекте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пятницу, 24 января, в Петербурге стартовал 28-й съезд Международной ассоциации блокадников.

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