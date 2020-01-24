Прохожий подрался с промоутером на 7-й Советской

В Центральном районе Петербурга промоутеру понадобилась помощь медиков. Раздатчик листовок получил кулаком по голове от нетрезвого прохожего.

Конфликт произошел вечером 23 января на 7-й Советской улице. По предварительным данным, промоутер столкнулся с агрессивно настроенным прохожим. Словесная перепалка между мужчинами переросла в драку.

Прохожий несколько раз ударил промоутера по голове. Драка привлекла внимание очевидцев. Свидетели конфликта вызвали скорую.

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали нападавшего», — сообщили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Прохожего передали сотрудникам полиции. Промоутер обратился за медпомощью в травмпункт. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге после драки в кафе госпитализировали мужчину.