Петербуржца увезли в больницу после драки в кафе

Петербуржца увезли в больницу после драки в кафе
Пострадавший был госпитализирован в больницу. Фото: Pixabay

В Кировском районе задержан посетитель кафе, который избил мужчину и ранил его осколком стекла.

Конфликт между двумя посетителями произошел в кафе на Двинской улице. Ссора быстро переросла в драку, в ходе которой один из мужчин ударил своего оппонента кружкой по голове, а затем осколком стекла нанес колото-резаную рану в область шеи, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники заведения, увидев драку, нажали кнопку тревожной сигнализации. Нападавший задержан, а пострадавший госпитализирован в больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Благовещенском мосту между двумя водителями произошел конфликт. Одного из них госпитализировали с травмой головы.

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