После дорожного конфликта на Благовещенском мосту автолюбитель попал в больницу

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожного конфликта на Благовещенском мосту.

Дорожный конфликт произошел на Благовещенском мосту между водителями автомобиля «Газель» и «Сааб», после чего один из участников инцидента попал в больницу с травмой головы, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на улице Ленсовета дом 20, во дворе произошел дорожный конфликт, в ходе которого водитель, находящийся за рулем Mercedes GL350 черного цвета, выстрелил из неустановленного оружия и повредил лобовое стекло Opel Astra.