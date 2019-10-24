На Ленсовета произошел дорожный конфликт со стрельбой

В Московском районе Петербурга произошел дорожный конфликт со стрельбой
Как стало известно gazeta.spb.ru, на улице Ленсовета дом 20, во дворе произошел дорожный конфликт, в ходе которого водитель, находящийся за рулем Mercedes GL350 черного цвета, выстрелил из неустановленного оружия и повредил лобовое стекло Opel Astra.
Стрелявший скрылся с места происшествия.
Подробности и причины конфликта выясняются.
В ходе проведённого осмотра места происшествия установлено, что на лобовом стекле потерпевшего имеется вмятина. Кроме того, обнаружен сердечник сферической формы предположительно от патрона травматического пистолета.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Банковском переулке в центре Петербурга произошла стрельба.