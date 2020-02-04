Минздрав заявил о подготовке к массовому заболеванию коронавирусом

Пока прогнозы по распространению коронавируса в России отсутствуют, Минздрав во всю готовится к массовой инфекции.

Замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой рассказал, что, согласно информации СМИ, инфекция угрожает в основном мужчинам монголоидной расы, но успокаивать это не должно. Также, он сообщил, что определено место, куда будут эвакуироваться из Китая граждане России. И, что туда уже отправили медицинский персонал. Однако потом он добавил, что рассматриваются три площадки для эвакуации, и окончательно решение будет принято сегодня.

Как сообщает Интерфакс, Краевой отметил, что вакцина от коронавируса пока не создана, но, владея определённой биотехнологической платформой, создать её будет несложно.

Самое сложное – это проведение тестов на клетках и небольших животных. Для тестирований нужны клинические исследования с использованием живого вируса, которого у наших медиков пока нет. Позже, Краевой сообщил, что медики уже пытаются выделить штамм вируса из крови китайцев, госпитализированных в РФ.

В декабре в китайском городе Ухань случилась вспышка неизвестного ранее коронавируса 2019-nCoV. Вирус является смертельно опасным за счёт того, что вызывает пневмонию. На данный момент, от вируса погибло 427 человек. Заражено 20,6 тысяч человек, включая людей из других стран.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Гонконге зарегистрирована первая смерть от коронавируса.