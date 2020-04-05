В Петербурге установили новые правила карантина

В Петербурге установили новые правила карантина
В школах Петербурга карантин из-за коронавируса. Фото: pixabay.com

Губернатор города Александр Беглов несколько изменил правила жизни в Петербурге в условиях карантина, который затянулся до 30 апреля. По решению властей пожилые горожане в возрасте старше 65 лет должны оставаться дома весь апрель. При этом за счет бюджета им выделят бесплатные медикаменты и даже обещают выплатить каждому по 2 тысячи рублей.

Также в Петербурге разрешат вновь торговать печатной периодикой, позволено начать работать салонам связи, мастерским по ремонту автомобилей. Организации, которые во время карантина станут работать обязаны до шестого апреля определить состав работников на месте и в режиме удаленной занятости. Частично решена и проблема с МФЦ, в период с 7 по 10 апреля разрешена выдача документов о которых была подана заявка до 27 марта.

Тем не менее в Петербурге продолжают действовать строгие ограничения: людей призывают сидеть дома, гулять можно только с собаками, выходить в магазины и аптеки. По поселкам Ленобласти ездят автомобили с громкоговорителями которые призывают всех не выходить из дома и сообщают о наказаниях, которые положены за нарушение карантина и режима самоизоляции.

В Москве, где больше всего больных коронавирусом, дали больше послаблений: разрешено работать салонам красоты!

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