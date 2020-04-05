Ринат Евстигнеев заявил, что фильм «Шугалей» стал частью истории

Ринат Евстигнеев, кандидат в члены Общественной палаты Петербурга, рассказал, зачем нужно смотреть байопик «Шугалей». Лента выйдет в онлайн-кинотеатрах уже в апреле.

По его словам, фильм уже стал частью истории, поскольку рассказывает о событиях, происходящих в данный момент.

Первый трейлер фильма, появившийся в Сети, показывает завязку сюжета. Два российских социолога (Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан) отправились в Ливию, чтобы найти нити, связывающие Правительство национального согласия (ПНС) и террористов.

Во время исследования россиян похищают и помещают в частную тюрьму «Митига», где над ними издеваются.

«Это история о том, как занимаясь честным мирным трудом, можно попасть в мясорубку неоправданной жестокости и беззакония», — подчеркивает Евстигнеев.

Уже почти год российские общественные деятели и официальные лица пытаются вызволить Шугалея и Суэйфана из плена. Социологам пытаются вменить вмешательство во внутренние дела Ливии, однако за десять месяцев заключения россиянам не предъявили обвинений.

Активисты в Москве выступают с пикетами у здания ливийского посольства, требуя справедливости и освобождения мирных ученых. Евстигнеев подчеркивает, что фильм нужно смотреть обязательно.

«Не чтобы бояться, а чтобы уметь противостоять», — заявляет он.

Премьера фильма «Шугалей» состоится в онлайн-кинотеатрах в апреле