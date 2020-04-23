Отельеров Петербурга просят предоставить убежища жертвам домашнего насилия

Самоизоляция спровоцировала эпидемию домашнего насилия. Прежде женщины могли найти убежище в антикризисных квартирах, но сейчас такой возможности нет. Квартиры закрыты из-за пандемии коронавируса. Предоставить «горячие» койки для жертв домашнего насилия просят петербургских отельеров.

Санкт-Петербургский некоммерческий Кризисный центр для женщин направил письма городским отелям. Их призывают выделить «горячие койки» в пустующих гостиницах.

«Как показывает практика женщинам чаще всего есть куда идти. Но бывают исключения. Раньше в таких случаях мы могли направлять в кризисные квартиры, которые есть в каждом районе. Сейчас они не функционируют, потому «горячие» койки — наша реальная возможность. Если есть угроза жизни, женщина должна покинуть квартиру», — рассказал gazeta.spb.ru PR-специалист Кризисного центра для женщин Борис Конаков.

В центре отмечают, что еще до введения карантинных мер работали на пределе пропускной способности — около 6,5 тыс. обращений по вопросам психологического, физического, сексуального и другого насилия в год. Увеличилось ли их количество, пока говорить рано. Однако отмечается тенденция: в каждом из обращений по партнерскому насилию добавился контекст, связанный с изоляцией и тревогой из-за неопределенности. В условиях коронавируса психологическое давление катализируется и выливается в физическую агрессию.

Официальная статистика по проблеме домашнего насилия (как и закон) в России отсутствуют. Тем не менее, эксперты уверены: случаев стало больше. На это указывают мировые тенденции.

«Эпидемия домашнего насилия в связи с самоизоляцией в период коронавируса — мировая. И об этом уже говорят на уровне ООН. Страны, где ведется статистика, фиксируют рост случаев домашнего насилия. Об этом свидетельствуют сообщения из полиции и телефонов доверия. Мы считаем, что в рамках общей мировой тенденции в России по определению не может быть лучше. Тем более, у нас не принят закон о домашнем насилии, а значит агрессоры чувствуют себя в безопасности», — считает журналистка, феминистка и создательница премии «Сексист года» Наталья Биттен.

С тем, что отсутствие закона о домашнем насилии усугубляет ситуацию, согласилась депутат Законодательного собрания Петербурга от фракции «Справедливая Россия» Надежда Тихонова. Она уверена: если бы закон был, преодолевать проблему было бы легче.

«В ситуации, когда закона нет, никакого внятного алгоритма о том, как поступать жертвам домашнего насилия в кризисных ситуациях, тоже нет. Существуют общественные организации, НКО, кризисные центры, но сейчас они закрыты», — отметила Тихонова.

Сгладить проблему может психологическая помощь, считает депутат. Тихонова направила обращение на имя губернатора Петербурга Александра Беглова с предложением организовать колл-центр по психологической помощи. Мера эта не требует дополнительных бюджетных затрат, так как в Петербурге множество социальных служб и развита сеть соцподдержки на уровне районных администраций. Ответ от Беглова пока не получен. Письмо находится на рассмотрение.

Санкт-Петербургский некоммерческий Кризисный центр для женщин продолжает работу в условиях карантина. Если вы столкнулись с домашним насилием, вы можете обратиться по телефону: +7 (812) 327 30 00. Юридический чат Кризисного центра в WhatsApp: 8(921)303-08-20.