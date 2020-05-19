Петербуржец решил оспорить в суде обязательное ношение масок и перчаток

истец не согласен с тем, что люди обязаны до 31 мая соблюдать "масочный" режим. Фото: Pixabay

истец не согласен с тем, что люди обязаны до 31 мая соблюдать "масочный" режим. Фото: Pixabay

В Северной столице рассмотрят иск о правомерности требования ношения масок и перчаток в общественных местах. В суд обратился местный житель.

Обо всем стало известно во вторник, 19 мая. Горожанин решил оспорить в суде обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах Петербурга.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, истец не согласен с тем, что люди обязаны до 31 мая использовать в магазинах, общественном транспорте и такси средства индивидуальной защиты.

Судебное заседание назначено на 26 мая.

Напомним, горожан, игнорирующих «масочный» режим», не пускают в магазины, многофункциональные центры и другие общественные помещения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге число зараженных коронавирусом достигло 11340 человек.