В Ленобласти за сутки коронавирус нашли у 55 человек

В Ленобласти за сутки коронавирус нашли у 55 человек
Коронавирус. Фото: pixabay

В Ленобласти за сутки медики зафиксировали 55 человек, которые подхватили инфекцию нового типа COVID-19.

Как сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом, по данным на среду, 10 июня, среди регионов России по уровню заболеваемости Ленобласть находится на 54 месте. Первую строчку «антирейтинга» вновь занимает Москва, затем идет Московская область, на третьем — Петербург.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице за минувшие сутки специалисты выявили 313 новых случаев заражения коронавирусом.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

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