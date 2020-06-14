Собянин назвал самый тяжелый период в борьбе с Covid-19

Наиболее сложным периодом в борьбе с новым вирусом Covid-19 стал май. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, пик инфицирования пришелся на конец апреля — начало мая. Мэр добавил, что большая часть тех, за чью жизнь продолжают бороться медики, также заразились в прошлом месяце.

В эфире телеканала «Россия 24» Собянин отметил, медсотрудники обеспечены современными лекарственными препаратами, однако напомнил о коварстве нового вируса.

Мэр также выразил надежду, что число летальных исходов пациентов, подхвативших коронавирус, за июнь снизится.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о заявлении мэра Москвы. Он рассказал, сколько времени займет возвращение к нормальной жизни.