Собянин назвал самый тяжелый период в борьбе с Covid-19

Собянин назвал самый тяжелый период в борьбе с Covid-19
Сергей Собянин заявил, что заболевание «очень опасное».. Фото: kremlin.ru

Наиболее сложным периодом в борьбе с новым вирусом Covid-19 стал май. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, пик инфицирования пришелся на конец апреля — начало мая. Мэр добавил, что большая часть тех, за чью жизнь продолжают бороться медики, также заразились в прошлом месяце.

В эфире телеканала «Россия 24» Собянин отметил, медсотрудники обеспечены современными лекарственными препаратами, однако напомнил о коварстве нового вируса.

Мэр также выразил надежду, что число летальных исходов пациентов, подхвативших коронавирус, за июнь снизится.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о заявлении мэра Москвы. Он рассказал, сколько времени займет возвращение к нормальной жизни.

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