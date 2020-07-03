Размещение постов в Telegram-каналах: основы успеха

Сегодня многие люди создают собственные каналы на популярных интернет-платформах, в том числе и в Telegram. И здесь требуется не просто «вываливание» своих мыслей на подписчиков, а продуманный подход.

Мало установить тесную связь с читателями, важно ее еще и качественно поддерживать, дабы не потерять собранную аудиторию и нарастить новую. Одной из ключевых составляющих успеха является грамотная публикация материалов. Разобраться в этом вопросе в деталях помогает канал Активный Пиар на YouTube, где рассказано все о ведении ТГ-каналов.

Основным условием успеха на Телеграм является предоставление подписчикам исключительно самого лучшего, интересного контента. Недопустима перепечатка чужих публикаций, важен авторский подход.

Хорошо принимаются личный опыт, а также подтвержденные экспертизы. Даже при комментариях каких-либо новостей следует демонстрировать оригинальный подход, ранее не озвученный в сети.

Также можно анализировать причины выхода и популярности тех или иных популярных в данный момент новостей. Пусть собственные мысли будут размещаться редко, но зато метко. Имеет смысл разработать свой контент-план.

Выпускать посты необходимо еще и с оптимальной периодичностью. Стоит сразу же отметить, что от частых публикаций подписчики элементарно устают, перестают воспринимать их адекватно, а иногда и вовсе отписываются от канала из-за перегруженности информацией, воспринимаемой иногда, как назойливость.

Для каждого проекта рекомендуемая частота постинга может быть индивидуальной, но в целом идеальным считается лишь одно размещение в день. Именно оно дает читателям пищу для размышлений и формирует у них, так сказать, бережное отношение к размещаемым постам. К тому же, это позволяет подписчикам обязательно найти в течение суток время на знакомство с материалом.

Есть небольшие советы и по времени постинга. Размещение хорошо делать практически когда угодно, но только не ночью. Лучше проводить это мероприятие в неровный час, например, в 10:15, а не в 10:00. Считается, что в неровный час представлен меньший уровень конкуренции за внимание читателей.

Имеет смысл брать себе на вооружение экономящие время специализированные боты, позволяющие проводить отложенные размещения материалов и множество других полезных операций, например, форматирование, вставку ссылок, автоудаление и прочее.

Дополнительно стоит отметить необходимость периодического применения закрепленных материалов про автора и базовые составляющие канала. Длинные тексты необходимо публиковать на сторонних ресурсах и делать на них ссылки в аналогичных по содержанию коротких постах.

Видео также не следует размещать непосредственно в Телеграм из-за сложностей загрузки у подписчиков. Важно применять картинки и инфографику, которые, по статистике, пересылаются примерно в десять раз чаще, чем обычные публикации. Хорошо брать интервью с интересными личностями, но с позиции не хайпа, а потенциальной пользы.