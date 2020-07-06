Глава Комздрава рассказал о готовности к возможной второй волне Covid-19

Дмитрий Лисовец подчеркнул, что вирус пока не побежден. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Дмитрий Лисовец подчеркнул, что вирус пока не побежден. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Председатель Комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец рассказал о том, что ожидает медицину в случае наступления второй волны инфекции Covid-19.

По его словам, медицинские учреждения не должны ожидать значительного прироста пациентов с коронавирусом и не работать по основному профилю. Как сообщил 78.ru, Лисовец отметил, если вторая волна не начнется, но количество инфицированных будет постепенно увеличиваться, то с Covid-19 будут работать Боткинская и Филатовская больницы.

Представитель комитета добавил, что в Петербурге должен быть «быстро мобилизуемый пул стационарных коек». Он также напомнил, что новая инфекция пока не побеждена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за новой методики подсчета число погибших от Covid-19 в городе на Неве в ближайшие дни возрастет. Такое заявление сделал Дмитрий Лисовец.