Пушков объяснил предложение ввести санкции против ругающих Россию артистов

Зарубежным артистам, работающим в России и критикующим ее впоследствии, следует наказать санкциями. Такое заявление сделал глава комиссии Совета федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его словам, в отношении указанных лиц следует вводить санкции, аналогичные тем, что действуют в отношении антироссийских настроенных политиков.

Сенатор подчеркнул в своем Twitter-аккаунте, что иностранные артисты должны понимать, что они несут ответственность за высказываемые ими позиции, поскольку их заявления становятся «фактом политики».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пушков назвал новую коронавирусную инфекцию в Пекине странной.