Пушков назвал новый коронавирус в Пекине странным

Новая вспышка коронавирусной инфекции в китайском Пекине выглядит странно, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он написал в своем твиттере, что вспышка коронавируса, как и в прошлый раз, возникла на китайском рынке. При этом Пушков отметил, что сейчас это никак не связано с летучими мышами и панголинами.

По его словам, есть предположение, что новый коронавирус попал на китайский рынок прямиком из Европы, вместе с импортируемым товаром.

«Кем, как и почему был найден на досках для разделки лосося — загадка», — добавил Пушков.

Напомним, новые случаи ковида были зафиксированы на оптовом рынке «Синьфади» 12 июня. Коронавирус нашли у нескольких владельцев торговых точек, а также на их оборудовании. Власти считают, что источником стал лосось, привезенный с другого рынка морепродуктов.

На следующий день в районе рынка ввели режим военного положения, а после остановили пассажирское и автосообщение с Пекином.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пекин прекращает сообщение с другими регионами Китая.