Пекин прекращает сообщение с другими регионами Китая

Пекин прекращает сообщение с другими регионами Китая
16 июня в городе было уже больше сотни новых случаев заражения. Фото: pixabay.com

Из-за второй вспышки коронавирусной инфекции столица Китая прекращает межрегиональное пассажирское сообщение.

Такое решение приняли власти города, чтобы обезопасить страну и не допустить распространения опасной инфекции. Об этом заявил замглавы комитета по транспорту Пекина Жун Цзюнь, чьи слова передает ТАСС. Все путешественники, купившие билеты за пределы города или в обратном направлении с 19 июня не смогут покинуть Пекин, однако им вернут все деньги.

Чиновник пояснил, что пассажиропоток и без того значительно снизился после введения новых мер противодействия распространению COVID-19. Отметим, что источником новой вспышки вируса считают рыбный рынок «Синьфади». Также предполагают, что клетки SARS-CoV-2 мутировали и стали более заразными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о предположении ученых, что клетки нового пекинского SARS-CoV-2 мутировали и стали более заразными.

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