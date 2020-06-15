Вирусолог посчитал новый китайский коронавирус еще более заразным

Обнаруженный на рынке "Синьфади" коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке "Хуанань" в Ухане. Фото: pixabay

Обнаруженный на рынке "Синьфади" коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке "Хуанань" в Ухане. Фото: pixabay

Новый китайский коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке в Пекине, возможно, еще более заразен чем тот, который был найден в Ухане.

По словам профессора института вирусологии медотделения Уханьского университета Ян Чжаньцю, со временем вирус эволюционирует и его характеристики меняются. Новая болезнь, по его мнению, обладает повышенной заразностью.

Как сообщили «РИА Новости», специалист отметил, что в Пекине сейчас установилась высокая летняя температура, что не способствует распространению инфекции. В Китае также приняты эффективные меры защиты, которые позволят успешно бороться с коронавирусом.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирусолог заявил о новой волне коронавируса. А также призвал не делать оптимистичные прогнозы.