Готовимся к худшему: вирусолог спрогнозировал новую волну коронавируса

Готовимся к худшему: вирусолог спрогнозировал новую волну коронавируса
Специалисты призывают прививаться от гриппа. Фото: pixabay

Специалисты ожидают новые вспышки заболевания COVID-19 в мире. В петербургском НИИ гриппа имени Смородинцева предполагают, что надо готовиться к худшему.

Директор института Дмитрий Лиознов рассказал, что вторую волну коронавирусной инфекции можно ожидать осенью. Это связано с тем, что для всех респираторных вирусных инфекций характерен именно этот период.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» он отметил, что возможны определенные сложности при проведении диагностики заболевания и лечения. Делать оптимистичные прогнозы рано: надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что НИИ гриппа приступит к испытаниям прототипа вакцины от коронавирусной инфекции. Стало известно, кто сможет стать добровольцем.

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Готовимся к худшему: вирусолог спрогнозировал новую волну коронавируса
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