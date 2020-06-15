Петербургский НИИ гриппа приступит к испытаниям прототипа вакцины от Covid-19, добровольцами смогут стать не все

На сегодняшний день уже фактически созданы прототипы препарата. Фото: , на сегодняшний день уже фактически созданы прототипы препарата

На сегодняшний день уже фактически созданы прототипы препарата. Фото: , на сегодняшний день уже фактически созданы прототипы препарата

Петербургский НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева планирует начать испытания вакцины против новой инфекции Covid-19. Такое заявление сделал исполняющий обязанности главы института Дмитрий Лиознов.

По его словам, прототипы препарата уже фактически созданы. Специалист добавил, что в начале предстоящего месяца сотрудники института планируют запустить доклинические исследования, а также испытания вакцин других производителей на добровольцах.

Как сообщил канал «Санкт-Петербург», Лиознов рассказал, что участниками исследования могут стать люди в возрасте от 18 до 50 лет. К испытаниям не допускаются люди с хроническими заболеваниями в фазе обострения, беременные и кормящие женщины, а также те, кто страдает алкогольной и наркотической зависимостью или курит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга рассказали о новых жертвах Covid-19.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус.