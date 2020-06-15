Власти Петербурга рассказали о новых жертвах коронавируса

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

За последние сутки в Петербурге подтвердили 38 смертей от коронавируса нового типа. С начала пандемии в городе по официальным данным скончались 635 заболевших.

Зарегистрировано 29 новых смертей на основе заключений комиссии по анализу летальных исходов и еще девять на основе медицинских свидетельств о смерти. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

Жертвами коронавируса стали 21 мужчина в возрасте от 34 до 89 лет и 17 женщин от 54 лет до 91 года. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом.

Пациенты страдали хроническими заболеваниями, в том числе кардиосклерозом, атеросклерозом, сахарным диабетом, онкологическим заболеванием, гипертонической болезнью и ожирением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки зарегистрировали 252 случая коронавируса. Общее число заболевших достигло 20 тыс. 813.