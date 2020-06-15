В Петербурге еще 252 человека заразились коронавирусом

С начала пандемии в Петербурге коронавирусом заразились 20 тыс. 813 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории России в понедельник, 15 июня.

За сутки в городе зарегистрировали 252 случая коронавируса. Выздоровели 62 пациента. Общее число выздоровевших превысило 9,7 тыс. человек.

Скончались с начала пандемии 635 зараженных. За последние сутки подтверждено 38 смертей.

В России выявлено 8 тыс. 246 новых случаев коронавируса. Всего заразилось 537 тыс. 210 человек в 85 регионах страны. Из больниц выписали более 284 тыс. пациентов. Скончались, по официальным данным, более 7 тыс. заболевших.

По информации Роспотребнадзора, в России проведено более 15,1 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса нового типа. За последние сутки выполнено свыше 280,9 тыс. тестов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за последние сутки обследование на коронавирус прошли 13 тыс. 502 человека.